Eşini keserle öldürdü ‘Düştü’ dedi

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 çocuk annesi Saibe Akdağ (37) ile eşi E. A. (39) arasında 6 Mayıs'ta evde kavga çıktı. E. A. keserle eşinin başına vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılınca 112'yi arayarak yardım istedi. E. A. sağlıkçılara eşinin düştüğünü söyledi. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Gözaltına alınan koca eşine keserle vurduğunu itiraf etti. Katil koca tutuklanırken talihsiz kadın, babasının yanına defnedildi. Saibe Akdağ'ın teyzesinin eşi Cevdet Başkan, "Serada çalışyordu. Eşi ise kazandığı parayı elinden alıp dövüyordu. Saibe yetim olduğu için yurtta büyüdü. Çocukları da annesiz kalınca devlet tarafından yurda yerleştirildi" dedi.