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Giriş Tarihi: 5.1.2024 18:36 Son Güncelleme: 5.1.2024 18:43

Eşini koronavirüsten kaybeden yaşlı kadın yangında can verdi

İstanbul Pendik’te bir sitede bulunan 8 katlı binanın birinci katında çıkan yangında, alevlere müdahale etmek isteyen 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın hayatını kaybetti. Hacer Güler Ancın 2 yıl önce Koronavirüsten eşini kaybetmişti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eşini koronavirüsten kaybeden yaşlı kadın yangında can verdi

Yangın, saat 12.00 sıralarında, Şeyhli Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 8 katlı binanın birinci katındaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın, tüm mutfağı sardı. O sırada mutfakta bulunan 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın, alevlere müdahale etmek istedi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Sağlık ve itfaiye ekipleri evde yaptıkları incelemede, 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın'ın yangında hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ancın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Hacer Güler Ancın'ın 2 yıl önce eşini koronavirüsten kaybettiği ve 2 yıldır yalnız yaşadığı öğrenildi. Ekipler, yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Eşini koronavirüsten kaybeden yaşlı kadın yangında can verdi
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