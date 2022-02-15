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Giriş Tarihi: 16.2.2022

Eşini minibüsten attı ‘Kapı bozuktu’ dedi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Eşini minibüsten attı ‘Kapı bozuktu’ dedi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan Tuncer Polat, geçen 4 Kasım'da eşi Aysel Polat ve çocuklarıyla birlikte, eşinin Kılıçtaşı köyündeki anne ve babasını ziyarete gitmek üzere yola çıktı. Ancak, Polat'ın aşırı derecede alkollü olmasına tepki gösteren eşi, bu halde ailesinin karşısına çıkmasını istemeyince tartışma çıktı. Ardından Tuncer Polat, en büyüğü 5 yaşındaki çocuklarının gözü önünde, eşi Aysel Polat'ı seyir halindeki minibüsten attı. Kaburgaları ve kafatasında kırıklar oluşan Aysel Polat, hastanede öldü. Tutuklanan Tuncer Polat hakkındaki soruşturma tamamlandı.

2.07 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Hazırlanan iddianameye göre sanık, ifadesinde minibüsün kapısının bozuk olduğunu ve eşinin düştüğünü 10 metre sonra dikiz aynasından gördüğünü öne söyledi. Ancak kapının bozuk olmadığı, Polat'ın da 2.07 promil alkollü oldu- ğu belirlendi. İddianamede, Aysel Polat'ın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı, Tuncer Polat'ın ise 3 çocuğunu alarak olay yerinden ayrıldığı ve hastaneye de gitmediği belirtildi. HTS kayıtlarına göre, sanığın 112'yi aramadığı da belirlendi.

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Eşini minibüsten attı ‘Kapı bozuktu’ dedi
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