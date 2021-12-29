Eşini öldürüp balkonda elinde silahla poz vermişti... Mahkeme cani koca için son sözü söyledi

Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında işe gitmek için sabah yola çıkan Aygül Yıldız sabah işe giderken, karşısına boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Yıldız çıktı. Sokak ortasında eşine hakaretler yağdıran Mehmet Yıldız daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp genç kadına kurşun yağdırdı. Olayın ardından kaçan Mehmet Yıldız Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi bir evde saklandı. Zanlının yerini tespit eden polis eve baskın düzenledi. Polisin "teslim ol" çağrılarına aldırmayan Yıldız, balkona çıkarak elindeki tabancayla adeta artistlik pozlar verdi. 1,5 saat süren ikna çabalarının ardından polis zanlıyı gözaltına aldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET YEDİ
Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesine açılan davada Mehmet Yıldız, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Mehmet Yıldız verdiği ifadede, "Aygül ile ailesinin oturduğu dairenin üst katına taşındık. O günden sonra anne ve babasının evliliğimize müdahale etmesi sonucu, aramızda sorunlar olmaya başladı. Yaşadığımız bir sorun yüzünden 3 gün eve gelmedim. Döndüğümde ise Aygül beni eve almadı ve hakkımda uzaklaştırma kararı aldırdı. Çocuğumu göremez oldum.
Olay günü yanında kaldığım annem temizlik yapacaktı. Evde sakladığım tabancamı, annemin bulmaması için yanıma aldım. Daha sonra, Aygül ile konuşmak için yanına gittim. Kendisine, 'Neden bunu yapıyorsun, çocuğu benden uzaklaştırıyorsun' diye sordum. Bana, 'Sen ne biçim erkeksin' diyerek yüzüme tükürdü. Çocuğumuzu göstermeyeceğini söyledi. Uyarıp, silahımı gösterdim. 'Beni vuramazsın' diyerek yüzüme bir kez daha tükürdü. Bunun üzerine silahımı çıkartıp ateş ettim. Kendime geldiğimde babamın evindeydim. Çok üzgün ve pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti sanık Mehmet Yıldız'ı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Yıldız hakkında indirim uygulanmadı.