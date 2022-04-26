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Giriş Tarihi: 26.4.2022 03:31

Eşini öldürüp, kızını yaralamıştı! O cani tutuklandı

DHA
Eşini öldürüp, kızını yaralamıştı! O cani tutuklandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 21 Nisan’da pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki eşi Mihriban Şengil’i (31) öldürüp, 8 yaşındaki kızını da yaralayan ve 23 Nisan’da polise teslim olan Metin Şengil, tutuklandı

Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mihriban Şengil (31), şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası Metin Şengil'e boşanma davası açtı. 15 Nisan günü bir araya gelen çift, 28 Nisan'da görülecek olan duruşmada anlaşarak boşanmaya karar verdi. 21 Nisan'da akşam saatlerinde kızı T. ile Yeşilova Mahallesi'nde yürüyen Mihriban Şengil, eşi Metin Şengil'in pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği Mihriban Şengil ile kızı T.Ş. yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mihriban Şengil, kurtarılamadı. Şengil'in cenazesi Uludere ilçesinde toprağa verilirken, kızının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından kaçan ve 23 Nisan'da Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Metin Şengil, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şengil, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Eşini öldürüp, kızını yaralamıştı! O cani tutuklandı
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