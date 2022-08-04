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Giriş Tarihi: 4.8.2022 10:05 Son Güncelleme: 4.8.2022 10:06

Eşini sokak ortasında döven kocaya müdahale!

Olay İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı... Bir kişi eşini kıskandığı gerekçesiyle sokak ortasında hakaret ederek darbetmeye başlayınca, çevredekiler araya girdi. Polis ekiplerinin de müdahalesi ile saldırgan karakola götürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı...

DHA
Eşini sokak ortasında döven kocaya müdahale!

Olay, 30 Temmuz Cumartesi günü gece saatlerinde Kamiloba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, A.A., eşi İ.A.'yı iş yerinden bir erkek arayınca kıskançlık krizine girdi. Otomobilini kenara çeken öfkeli eş, İ.A.'yı araçtan indirip hakaret etmeye başladı. A.A.'nın daha sonra darbetme girişiminde bulunması ile birlikte İ.A., ağlamaya başladı. Kadının seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale edip, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, karı kocayı ifadelerini almak üzerine polis merkezine götürdü. Eşinin şikayetçi olması üzerine hakkında işlem başlatılan A.A. hakkında önleyici tedbir kararları uygulanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Eşini sokak ortasında döven kocaya müdahale!
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