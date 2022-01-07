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Giriş Tarihi: 7.1.2022 10:58 Son Güncelleme: 7.1.2022 11:03

Eşini sokak ortasında katletmişti: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Eşini sokak ortasında katletmişti: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi!

İstanbul Bahçelievler’de boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci’yi sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci hakkında iddianame hazırlandı. Cani kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Bahçelievler'de Satı Mehmet Demirci (34) sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci'yi (31) bıçaklayarak öldürmüştü. Cani kocanın ilk ifadesinde cinayeti planlayarak işlediği ortaya çıkmıştı. Sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"21 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRMÜŞ"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Satı Mehmet Demirci ile maktul Hanife Demirci'nin 11 yıllık evli oldukları, aralarında devam eden çekişmeli boşanma davası olduğu ve çocukların annede kaldığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede sanık Satı Mehmet Demirci'nin ikamet adresinin Esenler olmasına rağmen olaydan 1 gün önce Bağcılar'da bir otele giriş kaydının bulunduğu, bir şahıstan araç ödünç aldığı, geceyi otelde geçirdikten sonra ayrıldığı ve suç aleti bıçak ile olay yerine geldiği bilgisine yer verildi. İddianamede maktulün çocuğunu okula bırakıp eve dönerken sanığın kendisini takip ettiği ve arkasından yaklaşıp 21 darbesiyle öldürdüğü kaydedildi.

"ELİNDEKİ BIÇAĞI ATIP KAÇMAYA ÇALIŞTI"

İddianamede tanık olarak dinlenen Güler isimli kadının beyanında "Evimin camından bağrışma sesleri duydum. Bir adam kadınına büyük ekmek bıçağı ile birçok kez göğsüne vuruyordu. Yardım için hemen olay yerine gittim. Bıçaklayan adam elindeki bıçağı atıp kaçmaya çalıştı. Ben de kaçmasın diye tuttum. Bana 'Bırak o beni aldattı hazmedemedim' dedi" şeklinde konuştu. Satı Mehmet Demirci'nin ise savcılık sorgusunda susma hakkını kullanarak ifade vermediği kaydedildi. Hazırlanan iddianamede sanık Satı Mehmet Demirci hakkında "Eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık Demirci ilerleyen günlerde hesap vermek için hakim karşısına çıkacak.

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Eşini sokak ortasında katletmişti: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi!
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