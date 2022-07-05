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Giriş Tarihi: 5.7.2022 20:11 Son Güncelleme: 5.7.2022 20:26

Eşini sokak ortasında katletti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Eşini sokak ortasında katletti

Konya’nın Ilgın ilçesinde hurdacılık yapan Süleyman Pınarbaşı (46) bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunan eşi Sultan Pınarbaşı’yı (34) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Olay kent merkezindeki eski hastane yakınlarında meydana geldi. İlçede hurdacılık yapan Süleyman Pınarbaşı, bir plastik ambalaj fabrikasında çalışan iki çocuğunun annesi Sultan Pınarbaşı'ya yolda yürürken bıçakla saldırdı. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunan kadın ağır yaralanırken, şüpheli koca olay yerinden kaçtı. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sultan Pınarbaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca ise suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Eşini sokak ortasında katletti
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