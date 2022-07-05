Eşini sokak ortasında katletti

Olay kent merkezindeki eski hastane yakınlarında meydana geldi. İlçede hurdacılık yapan Süleyman Pınarbaşı, bir plastik ambalaj fabrikasında çalışan iki çocuğunun annesi Sultan Pınarbaşı'ya yolda yürürken bıçakla saldırdı. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunan kadın ağır yaralanırken, şüpheli koca olay yerinden kaçtı. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sultan Pınarbaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca ise suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.