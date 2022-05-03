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Giriş Tarihi: 3.5.2022 17:48

Eşini tabancayla başından vurarak öldürmüştü! Tutuklandı

İHA
Eşini tabancayla başından vurarak öldürmüştü! Tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, eşini tabancayla başından vurarak öldüren yabancı uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziemir ilçesindeki olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi 122. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu çift, aralarında kıskançlık sorunu olduğundan dolayı tartıştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.M. üzerindeki tabanca ile eşi Recea Muhammed'i başında vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recea Muhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, tartıştığı karısını tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan M.M. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eşini tabancayla başından vurarak öldürmüştü! Tutuklandı
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