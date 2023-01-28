Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI AVM'YE BIRAKMIŞ

Görev yaptığı Bingöl'den önceki gün izin alan Adem Ergüner eşi ve iki çocuğuyla birlikte Bursa'ya doğru yola çıktı. Mola vermek için Eskişehir'de bir AVM giren Ergüner, eşini ve iki çocuğunu bu AVM'de bırakıp Bursa'ya doğru yola devam etti. Yolda ağabeyi Mehmet Ergüner'i aradı. Daire meselesini görüşmek istedi. Telefonda bir süre tartışan ağabey kendisini Orhangazi ilçesindeki eve çağırdı.