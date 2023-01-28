Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti

Bingöl'ün Genç ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görev yapan evli ve 2 çocuk babası Adem Ergüner, 1,5 yıl önce otomobilini satarak Bursa'da yaşayan ve müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'e daire karşılığında 175 bin TL verdi. Aradan geçen 1,5 yılın ardından dairesini isteyen Adem Ergüner, ağabeyinin daireleri tamamlayamadığını ve teslim edemeyeceğini öğrendi. İki kardeşin arası daire meselesi yüzünden açıldı.
EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI AVM'YE BIRAKMIŞ
Görev yaptığı Bingöl'den önceki gün izin alan Adem Ergüner eşi ve iki çocuğuyla birlikte Bursa'ya doğru yola çıktı. Mola vermek için Eskişehir'de bir AVM giren Ergüner, eşini ve iki çocuğunu bu AVM'de bırakıp Bursa'ya doğru yola devam etti. Yolda ağabeyi Mehmet Ergüner'i aradı. Daire meselesini görüşmek istedi. Telefonda bir süre tartışan ağabey kendisini Orhangazi ilçesindeki eve çağırdı.
"ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE TARTIŞMAYALIM"
Ağabeyinin konuşmak için eve davet ettiği Adem Ergüner, evde çocukların önünde tartışmak istemediğini, İznik Gölü kenarındaki piknik alanında buluşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine buluşmak için evden çıkan Mehmet Ergüner'i, annesi 67 yaşındaki Bedriye Ergüner'i yalnız bırakmak istemedi. Otomobil ile yola çıkan Mehmet ve Bedriye Ergüner'i, büyük ağabey 45 yaşındaki Remzi Ergüner ve eşi 39 yaşındaki Fatma Ergüner'de kendi otomobilleriyle takip etti.
GÖZÜ DÖNDÜ KATLİAM YAPTI
Piknik alanında kardeşi ile buluşan Mehmet Ergüner, kendisinden aldığı 175 bin TL'yi faiziyle birlikte 275 bin TL olarak kardeşine vereceğini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen Adem Ergüner, 1,5 yıl önce sattığı otomobilinin, günümüz şartlarında 600 bin TL olduğunu söyledi. İkilinin tartışması büyüdü. Cinnet getiren Adem Ergüner ağabeyi Mehmet Ergüner'i belinden çıkardığı tabancayla vurdu. Ardından kavgayı ayırmak isteyen annesi Bedriye Ergüner'e, büyük ağabeyi Remzi Ergüner'e ve onun eşi Fatma Ergüner'e de kurşun yağdıran Adem Ergüner, geldiği otomobille olay yerinden uzaklaştı. Zanlı kısa sürede yakalanırken, aile bireylerinin 4'ü de hayatını kaybetti.