Eşini ve kızını rehin aldı polis bacağından vurdu

İstanbul Sultangazi'de alkol aldıktan sonra 5 yaşındaki kızı ve eşi Ö.Ö.'yü bıçakla rehin alan Bilal Ö.'yü, polis bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay, 9 Haziran akşamı 21.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Ö., iddiaya göre alkol aldıktan sonra 5 yaşındaki kızı ile eşi Öncü Ö.'yü bıçakla rehin aldı. Çiftin arasına Bilal Ö.'nün babası Ali Ö. girdi. Bu sırada Bilal Ö.bağırmaya ve tehditler yağdırmaya devam edince, bu sefer başka bir komşuları olaya müdahale etti. Polis ekiplerinin geldiğini gören Bilal Ö., bu kez de elinde bıçaklarla sokağa çıktı. Bıçakları bırakmayıp çevredekileri tehdit etmeye devam eden Bilal Ö., polisler tarafında bacağından vuruldu. Ekipler Bilal Ö.'yü etkisiz hale getirmeye çalışırken, rehin aldığı karısı Ö.Ö. ise polisleri engellemeye çalışarak, 'Kocamı bırakın' diye bağırdı. Bacağına 2 kurşun isabet eden Bilal Ö., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.