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Giriş Tarihi: 7.6.2023 13:44

Eşinin evini kurşunlayıp polise saldıran şahıs tutuklandı

Kars'ta boşanma aşamasındaki eşinin anne ve babasıyla kaldığı evi 2 kez kurşunlayan, birkaç gün sonra da çevrede önlem alan polise ateş açan M.K. (31), tutuklandı. 50'nin üzerinde suç kaydı olduğu belirlenen M.K.'nin eve ateş ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Eşinin evini kurşunlayıp polise saldıran şahıs tutuklandı

İstasyon Mahallesi Bahri Dağdaş Caddesi'nde M.K., 24 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinin kaldığı eve ateş edip kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine polis, evin çevresinde önlem aldı. M.K., önceki akşam yine evin önüne geldi. M.K. bu kez de önlem alan polislere ateş ederek kaçtı. Mermisi biten M.K., yapılan takiple Faikbey Caddesi'nde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan M.K., gözaltına alındı.

50'nin üzerinde suç kaydı bulunan M.K.'nin, 2021 yılında da polise silahla ateş etme olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada M.K.'nin eşinin ailesiyle kaldığı eve ateş ettiği anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Eşinin evini kurşunlayıp polise saldıran şahıs tutuklandı
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