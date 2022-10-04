Eşinin ölümüne sessiz kalan kadın için istenen ceza belli oldu! Cesedin başında 12 saat beklemişti...

Adana Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 15 Mayıs'ta meydana gelen olayda, yaşları 2 ila 14 arasında 4 çocuğu bulunan Elif Cihangir tır şoförü Yücel Cihangir ile ikinci evliliğini yaptı. Elif Cihangir, kocasıyla eve para getirmediği konusu yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında genç kadının birinci evliliğinden olan 14 yaşındaki oğlu O.H'de konuya dahil olunca kavga büyüdü. O.H., çekmeceyle Yücel Cihangir'e vurdu. Çekmecenin kırılan ayağıyla boğulmaya çalışan Yücel Cihangir, nefesi kesilince şuuru kapandı. O.H. daha sonra Yücel Cihangir'i başına sopayla defalarca vurarak öldürdü.
12 SAAT CESET BAŞINDA BEKLEDİ
Elif Cihangir, suç aleti sopayı pencereden aşağı attı. Oğluyla birlikte kaçmayı düşünen genç kadın cesedin başında yaklaşık 12 saat bekledikten sonra sabaha karşı polisi arayarak oğluyla birlikte eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. Cinayet büro amirliği ekipleri anne ve oğlunu gözaltına aldı. Bahçede arama yapan polis, pencereden atılan suç aletini de buldu. Mahkemeye çıkarılan anne ve oğlu tutuklandı.
YARGILANMASINA BAŞLANACAK
Cinayet olayıyla ilgili savcılıkça hazırlanan iddianame 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel Cihangir'in kafasına vurarak öldürdüğü, bu sırada yanında olan annesi Elif Cihangir'in olayı görmesine rağmen "kavgaya engel olmadığı, olayın ardından çok uzun süre polise ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı, suçun gerçekleştiği sırada oğlunun eylemini kolaylaştırdığı ve Yücel Cihangir'in ölümünün ardından sanıkların ne yapacaklarına ilişkin birlikte karar verdiği" aktarılan iddianamede, Elif Cihangir'in suça iştiraki nedeniyle "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Tutuklu Elif Cihangir'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.