Eşinin ölümüne sessiz kalan kadın için istenen ceza belli oldu! Cesedin başında 12 saat beklemişti...

YARGILANMASINA BAŞLANACAK

Cinayet olayıyla ilgili savcılıkça hazırlanan iddianame 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel Cihangir'in kafasına vurarak öldürdüğü, bu sırada yanında olan annesi Elif Cihangir'in olayı görmesine rağmen "kavgaya engel olmadığı, olayın ardından çok uzun süre polise ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı, suçun gerçekleştiği sırada oğlunun eylemini kolaylaştırdığı ve Yücel Cihangir'in ölümünün ardından sanıkların ne yapacaklarına ilişkin birlikte karar verdiği" aktarılan iddianamede, Elif Cihangir'in suça iştiraki nedeniyle "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu Elif Cihangir'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.