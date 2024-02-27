Eşiyle tartıştı katliam yaptı

ADIYAMAN'IN Samsat ilçesinde eski köy korucusu olduğu öğrenilen Kasım Avcı, tartıştığı eşi Tuğba Avcı, bacanağı ve bacanağının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Olay Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyü'nde meydana geldi. Daha önce de eşini yaraladığı için ceza alan Kasım Avcı, olay günü yine eşi Tuğba Avcı ile tartıştı. Tartışma sırasında silahını çıkartan eski köy korucusu Kasım Avcı, tartıştığı eşi, bacanağı Abidin A. ve bacanağının 9 yaşındaki oğlu M.A.'ya ateş açtı. Köy muhtarı Hacı Avcı da yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Tuğba Avcı, Abidin A. ve oğlu M.A. kurtarılamadı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Muhtar Hacı Avcı'nın tedavisi ise sürüyor.