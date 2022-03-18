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Giriş Tarihi: 18.3.2022 12:08 Son Güncelleme: 18.3.2022 12:51

Eski erkek arkadaştan kurşun yağmuru

BEKİR COŞKUN
Eski erkek arkadaştan kurşun yağmuru

Mersin'in Mut ilçesinde, ayrıldığı eski kız arkadaşı ile yanında bulunan erkek arkadaşına kurşun yağdırdı.

Mersin'in Mut ilçesinde, ayrıldığı eski kız arkadaşı ile yanında bulunan erkek arkadaşına kurşun yağdırdı.

Mut ilçesinin Gece Doğancı Mahallesinde meydana gelen olayda, Ş.F.E ile erkek arkadaşı M.Ö'nün yemek yediği işletmeye gelen Ş.F.E'nin eski sevgilisi E.A. silahla ateş etmeye başladı.

Silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan Ş.F.E ve M.Ö. olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.A. ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarla olay yerinden kaçan E.A. yakalanırken, yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Eski erkek arkadaştan kurşun yağmuru
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