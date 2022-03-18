Eski erkek arkadaştan kurşun yağmuru

Mersin'in Mut ilçesinde, ayrıldığı eski kız arkadaşı ile yanında bulunan erkek arkadaşına kurşun yağdırdı.
Mut ilçesinin Gece Doğancı Mahallesinde meydana gelen olayda, Ş.F.E ile erkek arkadaşı M.Ö'nün yemek yediği işletmeye gelen Ş.F.E'nin eski sevgilisi E.A. silahla ateş etmeye başladı.
Silahtan çıkan kurşunlarla yaralanan Ş.F.E ve M.Ö. olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.A. ise olay yerinden kaçtı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarla olay yerinden kaçan E.A. yakalanırken, yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.