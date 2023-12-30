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Giriş Tarihi: 31.12.2023

Eski eş dehşeti

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Eski eş dehşeti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 44 yaşındaki Bekir Doğan, 3 ay öne boşandığı Ayşe Gezer (39) ve kızı Gözde Nur Doğan'ı (19) tüfekle vurup öldürdü. Katil zanlısı daha sonra suç aleti silahla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay, ilçeye bağlı Ulukapı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sabah erken saatlerinde ruhsatsız av tüfeği ile polis merkezine giden Bekir Doğan, eşini ve kızını tüfekle vurup öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Doğan'ın söyledikleri üzerine adrese giden polis, anne Ayşe Gezer ve kızı Gözde Nur Doğan'ı ayrı odalarda kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri yapılan kontrollerde anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve kızının cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bekir Doğan ve Ayşe Gezer'in 3 ay önce boşandıkları ancak Doğan'ın zaman zaman eve gelerek kaldığı öğrenildi. Önceki akşam yine eve gelip kalan Doğan, başka erkeklerle görüştüğünü ileri sürerek eski eşi ile tartışma yaşadı. Tartışma üzerine Bekir Doğan önce Ayşe Gezer'i, ardından da diğer odada uyuyan kızı Gözde Nur'u av tüfeğiyle vurup öldürdü. Ayşe Gezer'in daha önce Bekir Doğan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, bu kararın da ağustos ayında bittiği öğrenildi. Sorgusu süren katil zanlısı Doğan'ın tehdit, hakaret ve yaralama gibi suçlardan 8 kaydının olduğu öğrenildi.

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Eski eş dehşeti
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