Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Diyarbakır'da Yenişehir ilçesindeki Öğretmenevi yakınlarında E.B., yaklaşık 3 ay önce boşandığı 28 yaşındaki Esma Başeğmez ile karşılaştı. E.B., tartıştığı eski eşini üzerinden cebinden çıkardığı bıçakla yüzünden ve boğazından yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Başeğmez, bu kez E.B.'nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi oldu. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Esma Başeğmez, çevredekileri ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.

KATİL KAYIPLARA KARIŞTI

Yapılan otopsinin ardından Esma Başeğmez'in cenazesi, Kayapınar ilçesinde toprağa verilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği olayın ardından kayıplara karışan E.B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.