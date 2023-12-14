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Giriş Tarihi: 14.12.2023 04:56 Son Güncelleme: 14.12.2023 05:00

Başkentte dehşet: Eski eşi tarafından başından vuruldu

Ankara’nın Sincan ilçesinde Nur Sena K. (25), sokakta karşılaşıp tartıştığı eski kocası Şafak Ş. tarafından tabancayla başından vurulup, ağır yaralandı

DHA
Başkentte dehşet: Eski eşi tarafından başından vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde Şafak Ş., eski eşi Nur Sena K. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyürken Şafak Ş., üzerinde bulunan tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Nur Sena kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Nur Sena, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nur Sena K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şafak Ş. ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Başkentte dehşet: Eski eşi tarafından başından vuruldu
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