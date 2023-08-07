Eski eşi ve kızına dehşeti yaşatan babaya 30 yıl hapis

Geçtiğimiz yıl 10 Temmuz tarihinde, merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesinde yaşanan olayda, Mehmet Tevfik Eruyar, olaydan 1,5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşandığı ve tekrar bir araya gelmek istediği eşi Senem Şimşekci'ye 'Seni de kendimi de öldüreceğim' diyerek tehditlerde bulundu. Bunun üzerine polis merkezine giden Şimşekci, eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bunu öğrenen Eruyar, aynı gün eşi ve kızının kaldığı eve gitti. Eruyar, evde bulunan oğlunun boğazına bıçak dayayıp, annesinin ve ablasının kaldığı evin adresini öğrendi.

EVİ BASIP DEHŞETİ YAŞATTI

Mehmet Tevfik Eruyar, kapıyı oğluna çaldırttı. Kapı açılır açılmaz da zorla eve giren Eruyar, mutfakta bulunan eşine saldırmaya başladı. Eruyar, bir eliyle eşinin boğazını sıkarken diğer elindeki bıçakla da eşine vurmaya çalıştı. Bu sırada Nazmiye Nur annesini korumak için eliyle bıçağı tuttu. Bunun üzerine öfkelen Eruyar, bıçağı eşine ve kızına sallamaya başladı. Senem Şimşekci boyun ve omuz bölgesinden kızı ise yüzü ve bacağından yaralandı.

MAHKEMEDEN DERS GİBİ CEZA

Mehmet Tevfik Eruyar, olay sonrası yakalanıp, tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Eruyar ifadesinde, "Zarar vermek için eve gelmedim. Sadece korkutmak istemiştim" dedi. Ancak mahkeme heyeti Eruyar'ın hiçbir ifadesine aldırış etmeden ders gibi bir ceza verdi. Eruyar, eski eşine yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl, kızına yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 6 ay, 'silahlı tehdit' suçlarından ise 2 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti cezalarda hiçbir indirim uygulamazken, Eruyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.