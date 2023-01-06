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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Eski eşine kimyasal madde ile saldırdı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Eski eşine kimyasal madde ile saldırdı
İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı Yusuf Çavdar (36) ile geçen yıl boşandı. Ayrılığın ardından eski eşini taciz eden Yusuf Çavdar hakkında, uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Çavdar eski eşini rahatsız etmeyi sürdürdü. Çocuğunu hastaneye götürürken bile darp edilen Yasemin Aksoy, önceki gün sabah saatlerinde, Muratpaşa Mahallesi'ndeki evinden işe gittiği sırada park halindeki araçların arkasına gizlenen Yusuf Çavdar'ın saldırısına uğradı. Çavdar, "Güzelliğine mi güveniyorsun?" dedikten sonra elindeki kimyasal maddeyi eski eşinin üzerine attı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aksoy şikâyetçi oldu. Yasemin Aksoy, "Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sürekli peşimdeydi. Atölyeme ses kayıt cihazı yerleştirmişti. Şikâyette bulundum, hiçbir ceza almadı. Üç kez uzaklaşma kararını ihlal etti, ceza almadı" sözleriyle isyanını dile getirdi. Öte yandan saldırgan Yusuf Çavdar tutuklandı.

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Eski eşine kimyasal madde ile saldırdı
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