Eski eşine sokakta kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi, 1542/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tülay Dağaşan (44) evine gitmek için sokakta yürürken eski eşi Şefik K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlardan 3'ünün boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Dağaşan kanlar içinde yere yığılırken saldırgan eski eşi kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tülay Dağaşan hayatını kaybetti. Polis ekipleri, öldürdüğü karısını daha önce de tehdit ettiği belirtilen Şefik K.'nın yakalanması için soruşturma başlattı.