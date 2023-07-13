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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Eski eşini öldürüp kendi canına kıydı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Eski eşini öldürüp kendi canına kıydı
İzmir'de akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Ö. (39), bir süre önce boşandığı eski eşi kasiyer Kübra Ö.'yü (30) tabanca ile vurarak öldürdü. Mehmet Ö. aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Olay, Kemalpaşa ilçesi Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde meydana geldi. Bir markette kasiyer olan Kübra Ö., iddiaya göre bir süre önce boşandığı ve akaryakıt istasyonu çalışanı Mehmet Ö. ile buluştu. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet Ö. yanındaki tabancayı çıkarıp, Kübra Ö.'nün başına ateş etti. Mehmet Ö. ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Ö. ile Kübra Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Eski eşini öldürüp kendi canına kıydı
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