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Giriş Tarihi: 26.6.2023 15:59 Son Güncelleme: 26.6.2023 16:28

Eski eşini tarlada vurdu

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 35 yaşındaki Abdurrahman Özalp, eski eşi Fatma Bayram’ı bahçede çalışırken tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Eski eşini tarlada vurdu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 35 yaşındaki Abdurrahman Özalp, eski eşi Fatma Bayram'ı (32) bahçede çalışırken tabancayla vurarak ağır yaraladı. Genç kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

BAHÇEDE ÇALIŞIRKEN

Olay, Saimbeyli İlçesi Gökmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Özalp, geçen yıl boşandığı eski eşi Fatma Bayram'ın baba evine gitti. Evin önündeki bahçede çalışan genç kadın, eski eşini görünce kaçmaya çalıştı. Ancak Özalp, Bayram'ın arkasından tabancayla ateş açtı. Fatma Bayram, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

SALDIRGAN ARANIYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma Bayram, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayın ardından kaçan Abdurrahman Özalp'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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Eski eşini tarlada vurdu
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