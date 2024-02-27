Eski eşini tüfekle vurdu

Adana'da 35 yaşındaki Oktay D., bir süre önce boşandığı N.K.'yı (29) başka bir kişiyle ilişki yaşadığı iddiası üzerine kıskançlık krizine girerek pompalı tüfekle vurdu. Saldırgan daha sonra kaçıp kayıplara karışırken ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Polis tarafından yakalanan Oktay D., "Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dedi, tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden N.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, 16 Şubat'ta Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Oktay D. bir süre önce boşandığı N.K.'yı kıskanmaya başladı. Pompalı tüfekle eski eşinin çalıştığı iş yerine giden Oktay D., tehditler savurarak eski eşini darp etti. Çıkan arbedede tüfekle N.K.'yi dizinden vuran Oktay D., koşarak iş yerinden çıktı. Otomobiliyle kaçan Oktay D.'nin, saldırıya geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çalışanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.K., ilk müdahalesinin ardından kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan N.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, bacağının kesilme ihtimali olduğu belirtildi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

BİR ANLIK ÖFKEYLE

Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'ndeki akrabasının evinde saklandığı belirlenen Oktay D., düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis merkezine götürülen Oktay D., ifadesinde, bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.