Eski eşini yakmıştı: O cani için istenen ceza belli oldu!

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Mahkemede savcı ifadelerin ardından davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Erkan Emiroğlu hakkında eski eşi Elvan Sözkesen'e karşı 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı öldürmeye teşebbüs' suçu nedeniyle TCK'nın 82/1 A, B ve D maddelerinden 13 ile 20 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı, aynı olayda oğluna yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan baba Tahsin Emiroğlu'nun ise, beraatını istedi.





'BÖYLE BİR OLAYI PLANLAMADIM'

Duruşmada, ek savunma hakkı verilen sanık Erkan Emiroğlu, eski eşine karşı kasıtlı olarak bir eylemde bulunmadığını ileri sürerek, "Daha önceki ifadelerimde dediğim gibi ben kasıtlı bir şey yapmadım. Mütealaayı kabul etmiyorum. Böyle bir olayı planlamadım. Tesadüf mü nedir ben anlamadım. Tasarlayarak canavarca hisle ben böyle bir şey yapmadım" dedi.





'HALA ESKİ GELİNİM VE TORUNLARIMA BAKIYORUM'

Baba Tahsin Emiroğlu ise, eski gelinine hala yardımcı olduğunu belirterek, "Daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Ben aynı kendi çocuklarıma baktığım gibi hala daha eski gelinim ve torunlarıma bakıyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı ek süre istemesi nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.