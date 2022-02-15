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Giriş Tarihi: 15.2.2022 14:26 Son Güncelleme: 15.2.2022 14:32

AVM'de bıçakla saldırmıştı... Eski hakim ve eski savcının oğlu Görkem Sertaç için karar verildi!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
AVM’de bıçakla saldırmıştı... Eski hakim ve eski savcının oğlu Görkem Sertaç için karar verildi!

Eski savcı Alpay Göçmen'le eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in, Bakırköy’de bir AVM’de bıçakla saldırı davasında karar çıktı. Göçmen 5 yıl hapis ve 6 bin 580 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme tüm suçlar yönünden hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verdi.

Olay 10 Şubat 2017 tarihinde Bakırköy'de bir AVM'de meydana geldi. Görkem Sertaç Göçmen bir alışveriş merkezi mağazasında kıyafet denemek için kabine girmek isterken, Oğuzhan Beyler'in bulunduğu kabinin perdesini araladı. Yaşanan tartışmada iddiaya göre Göçmen, Oğuzhan Beyler'e küfür edip, Beyler'in arkadaşı Atakan Honça'ya sustalı bıçak ile saldırdı. Yaşanan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi Muhammed Kızılkaya'yı (23) yaraladı. Görkem Sertaç Göçmen'in olay nedeni ile 'kasten yaralama', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'hakaret' ve 'bıçak bulundurma' suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılmıştı. O davada karar açıklandı.

Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık avukatı Aynur göçmen geldi.

Kararını açıklayan mahkeme, Göçmen'i hakkında "Bıçak bulundurma", "Yaralama" ve "Yaralamaya teşebbüs" suçlarından 5 ay hapis cezası ve 6 bin 580 lira adli para cezasına çarptırdı. Hakim tüm suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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AVM'de bıçakla saldırmıştı... Eski hakim ve eski savcının oğlu Görkem Sertaç için karar verildi!
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