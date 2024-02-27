Eski İYİ Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Ömer Küçük’ten, AK Parti Başkan adayı Özlü’ye tam destek

AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin her karışında bıraktıkları izlerle kendilerine olan güveni arttırdıklarını kaydetti ve şunları söyledi, "Dereli Tütüncü ve Cumhuriyet Mahallemizin değerli sakinlerine misafir olduk. Bu akşamın en güzel manzarası değerli kardeşim Ömer Küçük 'ün bizimle beraber olması idi. Düzce'mizin her karışında bıraktığımız izlerle bize olan güveninizi katlıyor, desteğinizle güçleniyoruz. Bizim Ömer bizimle" dedi.

KÜÇÜK, ''ÖZLÜ'NÜN DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞINA İNANCIM TAM''

Ömer Küçük ise Faruk Özlü ve ekibinin her türlü zorluğa rağmen Düzce'nin refahı için üstün gayret gösterdiğini vurguladı. Özlü 'nün daha güzel işler yapacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Küçük "Sayın Bakanımla oturduk. Teşekkür ettim kendisine. Çünkü bizim projelerimizin birçoğunu hayata geçirdi. Düzce'de sağ olsun bize iş bırakmadı. Daha güzel işler yapacağına ve daha güzel kazanımlar sağlayacağına inancım tam. Kendisi ve ekibi iyi niyetli. Tüm samimiyetleri ile hem koşturuyorlar hem çalışıyorlar. Bize de Faruk Özlü'ye destek vermek düşüyor. Son 5 yılın 2.5 yılı gerçekten çok zor geçti. Her türlü zorluğa rağmen bir başarı görüyorsak bunda Bakanımızın, ekip arkadaşlarının üstün gayretleri var. Bu gayretlerin devamını bekliyoruz" dedi.