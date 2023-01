Eski kayınbiraderini öldürdü

Ümraniye'de boşandığı eşinin evine gelen Ferhat Emre P. ile eski kayınbiraderi Murat Polat (28) arasında silahlı çatışma çıktı. Polat hayatını kaybederken, kız kardeşinin sözlüsü ise ağır yaralandı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi Yeni Filiz Sokak'ta yaşandı. Ferhat Emre P., 2 yıl önce boşandığı eşi Büşra P.'nin yaşadığı 4 katlı binanın giriş katına geldi. Ferhat Emre P., eski baldızının sözlüsü Rüştü Can Ü.'nün, eski eşinin evine girip çıktığını fakat kendisine izin verilmediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine Ferhat Emre P. ile eski kayınbiraderi Murat Polat arasında tartışma çıktı. Taraflar evden çıkarak bina kapısının önüne geldi. Tartışmanın büyümesiyle Murat Polat elindeki silahla Ferhat Emre P.'ye ateş etti. Ferhat Emre P. de Murat Polat ve Rüştü Can Ü.'ye ateş ederek karşılık verdi. Çıkan çatışmada başından vurulan Murat Polat Ümraniye Devlet Hastanesi'ne, ağır yaralanan Rüştü Can Ü. ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Polat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferhat Emre P., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerinde 3 silah bulundu. Silahlardan 2'sinin kurusıkı olduğu belirlendi.