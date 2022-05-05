Eski KGB ajanının süper yatı Marmaris’te

Rusya-Ukrayna Savaşı yüzünden süper yatlarının rotasını Türkiye'ye çeviren Rus oligarklara bir yenisi daha eklendi. Norveç'ten yakıt alamayan Putin'e yakın eski KGB ajanı Vladimir Strzhalkovski'nin Ragnar isimli süper yatı Marmaris'e demirledi. Yaptırıma maruz kalan Rus milyarderlerin süper yatları, rotasını Türkiye'ye çevirmişti.Son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Norveç'te mazot satılmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isim eski KGB ajanı Vladimir Strzhalkovski'nin yüzen sarayı Marmaris'e geldi. 68 metre uzunluğundaki "Ragnar" isimli yat, Marmaris'teki Gümrüklü Liman'a demirledi. 85 milyon dolar değerindeki Ragnar, lüks süit odaların yanı sıra helikopter pisti, jetski, havuz, jakuzi, restoran, sinema ve spor salonuna sahip.