Kız arkadaşını ‘kapısından gitsin’ diye vurmuş

Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde 26 Ocak'ta meydana gelen olayda Ayşegül Çınar, iki arkadaşı ile birlikte eski erkek arkadaşı M.A.'nın evine gitti. Bu sırada M.A., Ayşegül Çınar'a av tüfeğiyle ateş etti. Genç kız hayatını kaybederken M.A., Sincan'da saklandığı gecekonduda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

'KAPIMDAN GİTSİN DİYE ATEŞ ETTİM'

M.A., ifadesinde Ayşegül Çınar'ın 2 arkadaşı ile birlikte evine geldiğini, arkadaşlarını tanımadığını, Çınar'ın kapıya vurması üzerine gitmesi için ateş ettiğini söyledi. M.A., "Kapıyı araladım ve aradan 2 el ateş ettim. Kurşunlardan biri Ayşegül'e denk gelmiş. Öldürme amacım yoktu, korksun ve kapımdan gitsin diye ateş ettim" ifadelerini kullandı.