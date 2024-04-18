Eski koca cinayetinde anne kız tutuklandı

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 503. Sokak'ta 16 Nisan'da 38 yaşındaki Birgül A. ile 9 yıl önce boşandığı ve birlikte yaşamaya devam ettiği 44 yaşındaki Veysel Dörtkazan arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ardından, Birgül A., Dörtkazan'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Birgül A., polis ekiplerini arayarak teslim oldu. Olay günü evde olan çiftin kızı Merve D. de annesi Birgül A. ile birlikte gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Birgül A. ve kızı Merve D. Ankara Adliyesine getirildi. Birgül A. ifadesinde Veysel Dörtkozan'ın eski eşi olduğunu, boşandıktan sonra birlikte yaşadıklarını ve eski eşinin kendisine uzun süredir şiddet uyguladığını iddia etti. Olay gününde Dörtkazan ile kavga ettiklerini ve bu sırada kendini kaybettiğini söyleyem Birgül A, korunmak amacıyla bıçağı aldığını, sonrasını ise hatırlamadığını söyledi.

Birgül A. amacının öldürmek olmadığını, kızının ise olaya dahil olmadığını kaydetti. Şüpheli Merve D. ise babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını, olay günü evde olduğu sırada aralarında tartışma çıktığını, annesinin de babasını bıçakladığını belirttti. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen anne ve kız, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.