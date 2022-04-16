Eski koca dehşeti

Afyonkarahısar'da Hulusi Acar, boşandığı eşi Canan Tüfekçi'yi sokak ortasında defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinde yakalandı. Olay, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce boşanan Hulusi Acar (35) ile Canan Tüfekçi (34) arasında düğünde takılan altınlar nedeniyle tartışma yaşanıyordu. İkili birbirlerine caddede araçlarıyla rastlayınca kovalamaca yaşandı. Gözü dönen adam, eski eşinin kullandığı araca çarparak durdurdu. Genç kadın ise işlettiği kuaför salonuna sığındı. Acar, eski eşini saçlarından tutup dışarıya çıkardı ve elindeki bıçakla Tüfekçi'yi defalarca bıçakladı. Yüzünden, elinden ve kasık bölgesinden bıçak darbeleri alan Tüfekçi, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan kocayı kıskıvrak yakaladı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Tüfekçi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hulusi Acar'ın daha önce de cinayet işlediği, yaklaşık 15 yıl cezaevinde yattığı ve 2 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi. Evli oldukları dönemde çift arasında sık sık kavga çıktığı ve bu nedenle ayrıldıkları belirtildi.SABAH