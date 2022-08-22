Eski kocasını nafaka için kardeşıne dövdürttü

Kocaeli'nde yaşayan Levent Kuvat (42), 2017'de 11 yıllık eşi ve bir çocuğunun annesi Esengül Dursun ile yollarını ayırdı. İddiaya göre Dursun, mahkemenin kararı olan 1250 liralık nafakanın ödenmediğini ileri sürerek Kuvat hakkında yasal işlem başlattı. Kuvat, eşinin banka hesabında blokaj olduğu gerekçesiyle nafakayı elden ödediğini söyleyerek karara itiraz edince, taraflar arasında husumet başladı. Dursun, Kuvat'ın kendisini tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla defalarca dava açtı.2020'de yeniden evlenen Kuvat, 5 Haziran'da eşiyle birlikte Kandıra'daki Pembe Kayalar bölgesine gezmeye gitti. Kuvat, sandalyede oturduğu bir anda iddiaya göre eski eşinin kardeşi Nihat ve tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı ağır darbelerle kendinden geçen Kuvat'a yardım etmek isteyen eşini ise saldırganlar "Ölümün benim elimden olacak, seni geberteceğim" diye tehdit etti. Gittiği hastanede burnu kırıldığı belirlenen Kuvat darp raporu alarak avukatı Şeyma Baltalı Çam aracılığıyla "Nafakayı ödememe rağmen psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyor" diyerek suç duyurusunda bulundu.Çam, "Toplumda artan şiddet olaylarına karşı kadını korumak son derece önemli. Ancak bu yapılırken, sayıca az da olsa erkeklerin yaşadığı mağduriyetleri görmezden gelmek haksızlık olur. Zira herhangi bir kesime, diğerini keyfi olarak cezalandırma yetkisi veren, süresi belli olmayan, sonsuza kadar borçlandırıcı bir düzenleme olan nafaka düzenlemesi tarifi imkânsız haksızlıklara yol açtığı gibi, yeni kurulan aileye de ciddi zararlar vermektedir" dedi.