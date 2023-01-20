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Giriş Tarihi: 20.1.2023 14:16 Son Güncelleme: 20.1.2023 14:21

Eski Milletvekili Nadir Latif İslam dualarla uğurlandı

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Ayşenur İslam'ın kayınpederi olan eski Milletvekili Av. Nadir Latif İslam hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop aileye taziyelerini sundu.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Eski Milletvekili Nadir Latif İslam dualarla uğurlandı

Uzun bir süredir rahatsız olan ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Adalet Partisi Sakarya Eski Milletvekili Nadir Latif İslam (93) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Ayşenur İslam'ın kayınpederi, CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın babası olan Nadir Latif İslam'ın cenazesi Adapazarı Orhan Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi İslam ailesi taziyeleri kabul etti.

Adalet Partisi Sakarya Eski Milletvekili Nadir Latif İslam'ın cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ali İnci, Milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile kalabalık bir cemaat katıldı.

Cuma Namazı'na müteakiben Sakarya Müftüsü Hasan Başiş'in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Nadir Latif İslam dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Eski Milletvekili Nadir Latif İslam dualarla uğurlandı
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