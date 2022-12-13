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Giriş Tarihi: 13.12.2022 20:40

Eski milletvekilin oğlu pansiyonda ölü bulundu

Eski Burdur Milletvekili Mehmet Emin Erkazancı'nın oğlu Ahmet Aybey Erkanzancı (74) kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

DHA
Eski milletvekilin oğlu pansiyonda ölü bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonun temizlik görevlisi, kaldığı odaya girdiğinde Ahmet Aybey Erkanzancı'yı hareketsiz halde görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte pansiyona polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Erkazancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Erkazancı'nın cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ahmet Aybey Erkazancı'nın, Demokrat Parti'den 9'uncu Dönem Burdur Milletvekili Mehmet Emin Erkazancı'nın oğlu olduğu öğrenildi.

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Eski milletvekilin oğlu pansiyonda ölü bulundu
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