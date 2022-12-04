Eski nişanlısı katletmişti: Melike Arıbaş toprağa verildi...

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba- kızdan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay yerinde yerde kanlar içinde yatan kızının başından ayrılmayan anne Asiye Arıbaş da, hastanede kızının öldüğünü öğrenince ''Ne olur Melike'mi verin bana. Onu görmek istiyorum. Onun yerine ben ölseydim" diyerek gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.



12 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Kaçarken çevredeki güvenlik kameralarının görüntülediği saldırgan Muhammet Kılıç da kısa sürede polis tarafından yakalandı. Kılıç'ın ilk önce 7 el ateş ettiği, tabancasındaki merminin bitmesi üzerine aracından ikinci şarjörü alıp, tekrar rastgele havaya ve çevreye ateş ettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede ise 12 adet boş kovan ele geçirildi.



3 AY NİŞANLI KALMIŞLAR

Melike Arıbaş ile Muhammet Kılıç'ın 1 yıl önce nişanlandığı, 3 ay sonra da ayrıldıkları belirtildi. Muhammet Kılıç'ın ayrılmalarından sorumlu tuttuğu baba Doğanay Arıbaş ile daha önce kavga ettiği, babanın olay sonrası şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayetin ardından da Kılıç hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kızını kurtarmak isterken merminin başını sıyırıp geçmesi nedeniyle yaralanan Doğanay Arıbaş, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.