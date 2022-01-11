Eski nişanlısı katletmişti: Raziye Oskay toprağa verildi!

Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ağır yaralı Oskay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Oskay'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Barış Can Uçuk ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.