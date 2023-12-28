Eski sevgilisi öğretmene dehşeti yaşattı! "Beni 7 yerimden bıçakladı, mesleğimi yapamıyorum"

Olay, 22 Mayıs'ta Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkisindeki bir evin otoparkında meydana geldi. Murat Dursun, 'kıskançlık' nedeniyle tartışarak ayrıldığı beden eğitimi öğretmeni Buket Y.'nin evinin otoparkına gitti. Dursun, Buket Y.'nin otomobilinin lastiklerini bıçakla kesti, apartmanın güvenlik kameralarını kırdı. Bina görevlisinin gelmesi ile Dursun, otoparkta saklandı. 2 saat sonra Buket Y., otomobilinin yanına geldiğinde ortaya çıkan Dursun, kadına yanında getirdiği bıçakla saldırdı. Buket Y. yaralanırken, Murat Dursun kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Dursun tutuklanırken, tedavisi tamamlanan Buket Y. 6 Haziran'da taburcu edildi.



"HERKES YALANLARINI, YAŞATTIKLARININ HESABINI VERMEDEN YAŞAYAMAYACAK"



Murat Dursun hakkında hazırlanan iddianamede 'kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçunda 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dursun'un sosyal medyadaki paylaşımları da iddianamede yer aldı. Paylaşımlarda Dursun'un, 'Pazartesi en mutlu günüm olacak. Herkesin gecesi güzel olsun. Herkes yalanlarını, yaşattıklarının hesabını vermeden yaşayamayacak. Herkes yaptıklarının bedelini ödemeden ölmeyecek, yanlış yapanlar cezalarını ağır ödeyecektir. Pazartesiyi bekle, yanındakilerle senin yarın ve yarından yakın hayatın özel olacak. Ölümü görsün, benim korkum yok, pazartesiyi bekleyin, ölüm güzel olacak' gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Dursun, iddianamedeki ifadesinde ise Buket Y.'nin kendisini N.U. isimli kişiyle aldattığını iddia ederek, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca Dursun'un N.U.'nun kendisine Buket Y. ile çekilmiş fotoğraf ve mesajlaşmalarını gösterdiğini de iddia ettiği ifadeler, iddianamede yer aldı.