Eski sevgilisini boynundan vuran zanlı adliyede

Adana'da bir süre önce kendinden ayrılan ve barışma teklifini kabul etmeyen Tülay T.'yi (25), boynundan tabancayla vuran Cengiz K. (35), adliyeye sevk edildi. Yaralı Tülay T.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ARKASINI DÖNDÜĞÜ SIRADA

Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Tülay T. bir süre önce sevgilisi Cengiz K.'den ayrıldı. Bu durumu kabullenemeyen Cengiz K., sokakta karşılaştığı Tülay T.'yi yeniden barışmak için ikna etmeye çalıştı. Bu teklifi reddeden Tülay T., arkasını dönüp gitmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Cengiz K.'nin tabancayla ateş ettiği kadın, boynuna isabet eden kurşunla yere yığıldı.

PİŞMAN OLDU HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaptığı olaydan pişmanlık duyan Cengiz K., yerde kanlar içinde yatan Tülay T.'yi otomobiliyle yakındaki bir tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cengiz K. ise tıp merkezine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cengiz K., adliyeye sevk edildi. Tülay T.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.