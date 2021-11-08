Eskişehir’de ailesine kızan bir vatandaş kendini tüfekle rehin aldı!

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Hilaller Sokak üzerinde bir binanın 1'inci katında oturan Burak D.,(35) ailevi sebeplerden dolayı bunalıma girdi. Bunalım sonrasında av tüfeği ile kendisini rehin alan Burak D., yakınlarına kendini öldüreceğini söyledi.