Eskişehir’de feci kaza: Bariyer ve direğe çarpan sürücü öldü...

Savrulan cip, Afyonkarahisar yol ayrımındaki bariyere ve Karayolları bilgilendirme tabelası direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Bal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.