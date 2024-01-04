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Giriş Tarihi: 4.1.2024 16:48

Eskişehir'de feci kaza: Bariyer ve direğe çarpan sürücü öldü...

Sivrihisar'da kontrolünü yitirdiği ciple, yol ayrımındaki bariyer ile Karayolları bilgilendirme tabelası direğine çarpan Şerif Ahmet Bal (64), hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Eskişehir’de feci kaza: Bariyer ve direğe çarpan sürücü öldü...

Kahreden kaza, Eskişehir-Ankara kara yolunda Sivrihisar mevkisinde meydana geldi. Şerif Ahmet Bal, kullandığı 06 CIG 705 plakalı cipin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan cip, Afyonkarahisar yol ayrımındaki bariyere ve Karayolları bilgilendirme tabelası direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Bal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Eskişehir'de feci kaza: Bariyer ve direğe çarpan sürücü öldü...
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