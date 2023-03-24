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Giriş Tarihi: 24.3.2023 09:39

Eskişehir'de Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 27 tutuklama

Eskişehir'de uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklandı.

AA
Eskişehir’de Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 27 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanması amacıyla "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenledi.

Kentte belirlenen çok sayıda adrese Polis Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 42 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 1341 sentetik uyuşturucu hap, 772,78 gram esrar, 440,71 gram sentetik kannabinoid, 266,52 gram metamfetamin, 26,60 gram reçine esrar, 9 hassas terazi, 3 tabanca, 46 fişek, 3 tüfek, 4 kartuş, sigara sarma makinesi, hava kompresörü, yaklaşık 5 kilogram kıyılmış tütün ile 3 bin 200 dal sarılmış sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eskişehir'de Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 27 tutuklama
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