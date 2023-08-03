Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de silahlı kavga :1 kişi öldü
Giriş Tarihi: 3.8.2023 01:33

Eskişehir'de silahlı kavga :1 kişi öldü

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
Eskişehir’de silahlı kavga :1 kişi öldü

Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak'ta 35 yaşındaki Sezer Keklikci ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Keklikci tabanca ile vurularak yaralandı. Kimliği belirsiz şüpheli ise olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibi tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keklikci, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan cinayet zanlısının yakalanması için başlattığı geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Galatasaray turu evinde aldı! Zalgiris’e tek gol yetti…
Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
Disney Plus'ın skandal Atatürk filmi kararına sert tepki: Bu kabul edilemez! Samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak...
Mustafa Sarıgül'den "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!
‘Öteki kadına’ tazminatta yargı yolları kapandı
FETÖ üniversiteye girdi
Bunun adı ikiyüzlülük: Disney’e ve Ermeni lobisine boyun eğdiler! Ünlü isimlerin ‘Atatürk’ sessizliği…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında 4 yıl sonra barış sinyalleri! Kardeşinin takibi kafaları karıştırmıştı! Şimdi de...
Disney'den uluslararası "Atatürk" dizisi sansürüne FOX kılıfı: Türk milletinin aklıyla alay ediyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de silahlı kavga :1 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA