Eskişehir’de tarihi eser operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, G.D.'nin, elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Bir süre takip edilen G.D., Odunpazarı ilçesi Kıravdan Mahallesi'nde oturan B.S.'nin evine gitti. Tarihi eserlerin satışı sırasında jandarma ekipleri baskın yaptı. Evdeki G.D. ve B.S. ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Evde farklı boyutlarda ve üzerinde yazı figürleri bulunan 3 taş eser, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 7 terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadelerinin alınması için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Taş eserler ve teraziler ise inceleme için Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.