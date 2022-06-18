Eskişehir’de Yüksek Hızlı Tren yangın tatbikatı nefesleri kesti

"Bu bir tatbikattır. Tabi ki eksikler olabilir. O eksikleri de not alıyor arkadaşlarımız. Gerçek olduğunda en az hatayla bu işi sonuçlandırmaya çalışacağız. Tatbikatta görev alanları gösterdikleri üstün gayretten dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten ciddi bir hazırlık yapıldı. Gönüllülerimiz ve özellikle sivil topluk kuruluşları kurtarma ekiplerimiz ciddi anlamda bu çalışmayı yapmışlar. Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu."

Tatbikata, Vali Yardımcısı Soykan'ın yanı sıra AFAD Eskişehir Müdürü Recep Bayar ve Eskişehir Gar Müdürü Süleyman Hilmi Özer ile diğer ilgililer katıldı.