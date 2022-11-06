Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’in Cambridge’li çiftçisi
Giriş Tarihi: 7.11.2022

Eskişehir’in Cambridge’li çiftçisi

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Eskişehir’in Cambridge’li çiftçisi
Hayriye Kuşçu, 2013'te gittiği İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde "Besin intoleransı" eğitimi aldıktan sonra işini kurdu. İki farklı ülkede, yedi zayıflama merkezi açan Kuşçu yıllar sonra döndüğü memleketi Eskişehir'de de profesyonel çiftçilik yapmaya başladı. Kuşçu, 260 dönüm arazide tıbbi aromatik bitkiler, mor patates, soğan, süt otu tohumu ve kuş yemi gibi ürünler yetiştirmeye başladı. Türkiye'de ilk defa 10 dönüm alanda, kadınlarla bir araya gelerek mor patates ekimi yapan Kuşçu gelirinin bir kısmıyla şiddet mağduru ve ihtiyaç sahibi kadınlara destek oluyor. Kuşçu 2020'de kurduğu Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'nin de başkanı. Şalvar giyen ve traktör kullanan Kuşçu, kadınlarla tarlada ter döküyor.

137 KADINLA DÜNYAYA AÇILIACAĞIZ
Eskişehir'de yaşam koçluğu da yapan Kuşçu "Kadınları hafife almayın. Biz Anadolu kadınları tuttuğumuzu koparmayı severiz. Toprak da bir verirseniz size bin veriyor. Hedefimiz yurtdışına da açılmak. Kadınlarımızla birlikte Avrupa, Asya ve Arap yarımdasaındaki uluslararası pazarlarda yer almayı amaçlıyoruz. Biz bu projeye iki kadın başladık. Şu anda 137 kadınız. Türkiye'de daha çok kadınla beraber çalışma yapmak istiyoruz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Kurum TOKİ kura çekimi için tarih verdi! TOKİ kura tarihleri, yerleri ve saatini açıkladı
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | TV8 ile 6 Kasım 2022 MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, kimse beklemiyordu!
Duman solisti Kaan Tangöze'ye AK Parti'den cevap: Seçimi beklemene gerek yok
Aile Destek Programı ödeme tarihleri takvimi 2022: Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl başvuru yapılır?
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2022 - 2023: GSB ile KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar
Togg Avrupa'da gündem oldu! Almanlardan çok konuşulacak sözler: Tesla'dan daha güzel
KPSS SORU VE CEVAPLARI | 2022 KPSS Ortaöğretim soruları ve cevap anahtarı yayımlandı - TIKLA ÖĞREN
Bayraktar TB3 geliyor! Batı medyasında gündem oldu: Bu özellikler çok konuşulur
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLANDI! 2022 TOKİ kura çekilişi ne zaman başlıyor, ilk çekiliş hangi illerde yapılacak? 2+1, 3+1 sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI! Ocak 2023 Memur maaş zammı tahminleri ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir’in Cambridge’li çiftçisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA