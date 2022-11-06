Eskişehir’in Cambridge’li çiftçisi

Hayriye Kuşçu, 2013'te gittiği İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde "Besin intoleransı" eğitimi aldıktan sonra işini kurdu. İki farklı ülkede, yedi zayıflama merkezi açan Kuşçu yıllar sonra döndüğü memleketi Eskişehir'de de profesyonel çiftçilik yapmaya başladı. Kuşçu, 260 dönüm arazide tıbbi aromatik bitkiler, mor patates, soğan, süt otu tohumu ve kuş yemi gibi ürünler yetiştirmeye başladı. Türkiye'de ilk defa 10 dönüm alanda, kadınlarla bir araya gelerek mor patates ekimi yapan Kuşçu gelirinin bir kısmıyla şiddet mağduru ve ihtiyaç sahibi kadınlara destek oluyor. Kuşçu 2020'de kurduğu Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi'nin de başkanı. Şalvar giyen ve traktör kullanan Kuşçu, kadınlarla tarlada ter döküyor.Eskişehir'de yaşam koçluğu da yapan Kuşçu "Kadınları hafife almayın. Biz Anadolu kadınları tuttuğumuzu koparmayı severiz. Toprak da bir verirseniz size bin veriyor. Hedefimiz yurtdışına da açılmak. Kadınlarımızla birlikte Avrupa, Asya ve Arap yarımdasaındaki uluslararası pazarlarda yer almayı amaçlıyoruz. Biz bu projeye iki kadın başladık. Şu anda 137 kadınız. Türkiye'de daha çok kadınla beraber çalışma yapmak istiyoruz" diye konuştu.