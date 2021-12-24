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Giriş Tarihi: 24.12.2021 21:47 Son Güncelleme: 24.12.2021 23:07

Eskiyen bayrağı değiştirmek isterken falezlerde mahsur kadı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Eskiyen bayrağı değiştirmek isterken falezlerde mahsur kadı

Antalya'da  Papaz kayalığında yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için 35 metrelik kayalığa çıkan Abdullah Kederli (38), geriye inemeyince mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan Kederli, "Eski bayrağın orada kalmasına gönlüm razı olmadı. Yeni bayrak alarak tırmandım ve değiştirdim. İnerken biraz korktum ve ekipmanım da yoktu" dedi. Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi´öndeki falezler kısmında meydana geldi.

35 METRE TIRMANDI

Abdullah Kederli, falezlerin yanındaki Papaz Kayalığı olarak bilinen yaklaşık 35 metre yüksekliğe çıkarak; direkteki yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek istedi. Bayrak değişimini yapan Kederli, çıktığı yerden inmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarın ardından kurtarmak için çalışma başlattı.

KURTARILDI

Karadan bağlantısı kısıtlı olan kayalığa ulaşabilmek için botla gelen deniz polisi, itfaiye erini sırtında taşıyarak Papaz Kayalığı'na ulaştırdı. Saatler süren çalışma sonucunda itfaiye eri, Kederli´nin yanına geldi. Bu sırada soğuk hava nedeniyle kayalıkta üşüyen Kederli´ye itfaiye eri kazağını verdi.Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda itfaiye erinin yanında getirdiği halata bağlanan Kederli, kayalıktan indirildi. Kayalıktan halatla inen Kederli, deniz polisi botuna bindirilerek Kaleiçi Yat Limanı´na çıkarıldı. İtfaiye ve deniz polisi tarafından kurtarılan Abdullah Kederli, "Eski bayrağın orada kalmasına gönlüm razı olmadı. Yeni bayrak alarak tırmandım ve değiştirdim. İnerken biraz korktum ve ekipmanım da yoktu. O yüzden sağ olsun deniz polisi itfaiye yardımıma koştu" diye konuştu.

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Eskiyen bayrağı değiştirmek isterken falezlerde mahsur kadı
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