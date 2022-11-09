Haberler Yaşam Haberleri Esnaf CHP’li başkanı savcılığa ve Kaymakamlığa şikayet etti! Zabıtayı gönderip işyerimizi basıyor
Giriş Tarihi: 9.11.2022 11:39 Son Güncelleme: 9.11.2022 13:15

Esnaf CHP’li başkanı savcılığa ve Kaymakamlığa şikayet etti! Zabıtayı gönderip işyerimizi basıyor

Hatay Samandağ’ın Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, bu kez esnaf savcılığa ve kaymakamlığa şikayet edildi. Başkanın tacizinden bıkıp usanan esnaf, “6 aydır belediye başkanı yüzünden işimizi yapamıyoruz. Sürekli mobbing ve baskı altındayız” dediler

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Esnaf CHP’li başkanı savcılığa ve Kaymakamlığa şikayet etti! Zabıtayı gönderip işyerimizi basıyor

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Samandağ Belediye Başkanı CHP'li Refik Eryılmaz, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nden kuzeni Nebil Eryılmaz için işyeri istedi. Kooperatif Başkanı Mahmut Hocaoğulları "yasal yükümlülüklerini" hatırlatınca tehditler başladı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan kooperatif başkanın işyeri, ertesi gün talan edildi. Başkan bunlarla da sınırlı kalmadı ve sanayi sitesine her gün zabıta gönderip esnafı tedirgin etmeyi sürdürdü. Son olarak daha önce yapılmasına karşın esnafa iş yaptırmamak için birer katlı olan binalarda karot (Depreme dayanıklılık) testi yaptırdı. Belediye başkanın tacizlerine mağdur kalan ve iş yapamayan esnaf Eryılmaz'ı Kaymakamlığa ve savcılığa verdikleri dilekçe ile şikayet etti.

Belediye Başkanı Eryılmaz'ın tacizlerinden dolayı iş yapamadıklarını dile getiren esnaf, yetkililerden yardım istedi. 6 aydır çile çektiklerini dile getiren esnaf, "6 aydır iş yapamaz haldeyiz. Her gün zabıta işyerlerimize gelip bizleri taciz ve tedirgin ediyor. Müşterilerimizi bu yüzden kaybettik. Yaşadığımız bu sıkıntılar yüzünden üniversitede okuyan çocuklarımız etkilendi. Çocuklarımız okulu terke etme aşamasına geldi. Çünkü iş yapamadığımız için çocuklarımıza para gönderemiyoruz. Psikolojik baskı ve mobbing altındayız. Belediye başkanından şikayetçiyiz. Milletvekillerimizden ve Valimizden bu sorunumuzu bir an çözmelerini istiyoruz" dediler.

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Esnaf CHP’li başkanı savcılığa ve Kaymakamlığa şikayet etti! Zabıtayı gönderip işyerimizi basıyor
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