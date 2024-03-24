Esnaflardan Akdenizli’ye tam destek

Seydikemer Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Seydikemer Belediye Başkan Adayı B. Önder Akdenizli, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, AK Parti İlçe Başkanı Ali Büklü, MHP İlçe Başkanı Mehmet Arıç, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yalçınsoy, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Asiye Boğa, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker, belediye meclis üyesi adayları ve partililerle seçim çalışmalarını Menekşe ve Cumhuriyet Mahallerindeki esnaf gezileriyle aralıksız sürdürdü.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinleyen Akdenizli, sıkılmadık el bırakmadı. Esnafa hayırlı işler dileyen Akdenizli, 31 Mar Yerel Seçimlerinde destek istedi.

"GÖNLÜMÜZ DE OYUMUZ DA SENDEN YANA"

Başkan Akdenizli'ye büyük teveccüh gösteren esnaflar "destek sözü" verdi. Esnaf ve vatandaşlar; "Senin için oy kullanmaya geleceğiz. Bu halk seni çok seviyor. Gönlümüz de oyumuz da senden yana" dediler.

AKDENİZLİ: "HERKES KAZANACAK, SEYDİKEMER KAZANACAK"

Esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Başkan Akdenizli seçim çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bu şehrin bel kemiği esnaflarımızı ziyaret edip, hem hayırlı işler diledik, hem de Ramazan aylarını tebrik ettik. Esnaf ve vatandaşlarımızın teveccühüne çok teşekkür ediyorum. Onların desteği, oylarıyla rekor kıracağımıza bir kez daha inanıyorum. 31 Mart akşamı herkes kazanacak, Seydikemer kazanacak. Seydikemer'e hizmetkar olmaya yeniden geliyoruz. 1 Nisan sabahı, ilçemiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya, hizmet üretmeye, şehrimizi geliştirmeye, projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.