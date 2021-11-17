Esra Uçak evine zorla giren Serkan Aydın’ı öldürmüştü! Savcılık ifadesi ortaya çıktı





'YARALANMASINA RAĞMEN ÜZERİME GELDİ'



Bağırdığını ancak sesini kimsenin duymadığını ifade eden Uçak, "Mutfağa doğru yöneldim, Serkan benden önce hamle yaparak çekmeceden meyve bıçağı aldı. 'Ya bugün her şey bitecek ya da öleceksin' dedi. Bıçağı bana savurdu, sağ kolumdan yaralandım. Boğuşma devam etti, nasıl oldu bilmiyorum ama bıçağı elinden alıp ona savurdum. Serkan üzerime gelmeye devam etti, ben de bıçağı sallamaya devam ettim. Kendimi kaybettiğim için kaç defa bıçağı savurduğumu hatırlamıyorum. Bir süre sonra kanlar içinde yere düştü. Sonra elime ne geçirdiysem kanayan yere tampon yapıp polisi ve sağlıkçıları aradım" ifadelerini kullandı.



'ALNIM AÇIK'



Esra Uçak'ın eşi Kamuran Uçak ise söz konusu olaylardan haberinin olmadığını, eşinin kendisine ya da çocuklarına bir zarar gelmesin diye anlatmadığını söyledi. Eşinin kendisine 'Benim alnım açık, ben ne yaptıysam namusumu korumak için yaptım' dediğini dile getirip, "15 yıl içinde sürekli olarak eşimi kendisiyle birlikte olması için tehdit etmiş. Bir süre sonra bu kişi cezaevine giriyor, yaklaşık 8 yıl cezaevinde kalıyor. Sonra eşim rahatlamış, artık kendisine zarar veremeyeceğini düşünmüş, biraz o yüzden de anlatmamış. Yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra çıkmış" dedi. Serkan Aydın'ın evin açık adresini bilmediğini sadece Gaziemir ilçesinde ikamet ettiklerini bildiğini söyleyen Kamuran Uçak, "Mahallede oynayan çocuklara bizim akrabamız olduğunu söyleyerek evin adresini öğrenmiş" dedi. Uçak ailesinin avukatı Sedar Bektaş ise olayın esası ile ilgili birtakım aydınlatıcı kamera görüntülerinin olduğunu ifade ederek, Aydın'ın adresi bilmediğini çocuklara sorarak öğrendiğini belirtti.